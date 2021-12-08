Облил лицо серной кислотой и шантажировал: на Хмельнитчине отец развращал 14-летнюю дочь

Мужчина получил 8 лет тюрьмы.

В Хмельницкой области Белогорский райсуд вынес приговор мужчине, который развращал свою несовершеннолетнюю дочь, совершал по отношению к ней психологическое насилие и изуродовал ей лицо. Он приговорен к 8 с половиной годам тюрьмы.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Мужчину обвиняли по двум статьям: развращение несовершеннолетней дочери и причинение ей тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В суде было доказано, что осужденный развращал свою дочь с 14-летнего возраста. Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал. Также мужчина угрозами заставлял дочь чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.

Девушке на телефон постоянно поступали из разных телефонных номеров смс-сообщения, с угрозами ей и членам семьи. Они содержали порно-картинки, изображения изуродованных людей и обвинение девушки в якобы непристойном поведении.

"В августе 2019 года такими сообщениями мужчина заставил 19-летнюю пострадавшую ночью уйти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападающем своего отца. В местную больницу она попала с изуродованным лицом и ожогами 6% тела", — сообщают в Генпрокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в совершенном и назначил наказание – 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что Хмельницкой области осудили 38-летнего мужчину, избившего раскаленной кочергой своих детей.

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