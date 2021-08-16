Облил сверстника легковоспламеняющейся жидкостью и поджег: в Бердянске вынесли приговор 12-летнему школьнику

Подростка обвиняли в том, что он пытался причинить вред своему знакомому.

В Бердянске Запорожской области Бердянский городской суд вынес решение об уголовном преступлении, который совершил 12-летний местный школьник. Он облил легковоспламеняющимся веществом своего сверстника и поджег.

Об говорится в Едином реестре судебных решений.

Происшествие произошло 28 ноября 2020 года около 23:00 часов в Бердянске. Друзья облили спиртом товарища и подожгли. В полиции сообщили, что 12-летний мальчик сам согласился на это ради "крутого" видео соцсети.

В судебном деле речь идет о том, что один из подростков на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своему знакомому, чтобы причинить ему вред, облил потерпевшего этиловым спиртом в области правой кости, поясницы, ягодиц, бедер. Затем спичками поджег жидкость на пострадавшем.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, потерпевший получил ожоги 1-2 степени правой кисти, поясницы, ягодиц, обеих бедер 15%. Эти повреждения квалифицировали как телесные повреждения средней степени тяжести.

Во время судебного заседания обвиняемый, который закончил 7 класс местной школы, свою вину признал полностью и заявил, что раскаивается в содеянном. Вина обвиняемого подтверждена доказательствами, в том числе и видео телефонов участников инцидента.

В результате Бердянский городской суд принял решение освободить несовершеннолетнего от уголовной ответственности и применить принудительные меры воспитательного характера в виде передачи его под надзор матери сроком на 1 год.

Напомним, что мальчик из Бердянска рассказал, что его друзья облили "самопалом" и подожгли, снимая это на видео. По его словам, они не ожидали, что все так получится, и он серьезно пострадает.

В Бердянске трое подростков подожгли друга ради видео в Instagram - "Секретные материалы"

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