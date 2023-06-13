Облили зеленкой и бросили в помойку: активисты в Киеве напали на бывшего нардепа Чорновила

Чорновил говорит, что эта акция — "заказ" Офиса президента за критику власти.

Бывшего народного депутата Тараса Чорновила 13 июня активисты в Киеве облили неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, а затем бросили в помойку.

Об этом сообщает УНИАН.

Их возмутило то, что Чорновил назвал руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" и депутат Киевского городского совета Алину Михайлову "подолигархической слой".

Тараса Чорновила выбросили в помойку.



Активисты говорят, что он оскорблял невесту погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову.



Черновола облили мочой, зеленкой, после чего бросили в мусорный бак. pic.twitter.com/rB46gq8tbk — 14.88π™ (@aeyntkmcjy) Июнь 13, 2023

Напомним, ранее экс-нардеп попал в громкий скандал. Он опубликовал фрагмент интервью Алины Михайловой журналистке Янине Соколовой. В тексте он возмущается, что якобы "зелено-ватных мразот" приглашают на эфиры, а "честным людям" и слова не дают.

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