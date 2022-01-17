Обливали водой и гасили о тело окурки: под Запорожьем полиция задержала двоих школьников за пытки сверстника

Обливали водой и гасили о тело окурки: под Запорожьем полиция задержала двоих школьников за пытки сверстника

По факту издевательства над подростком правоохранители открыли уголовное производство.

В Кушугуме Запорожской области шесть подростков устроили экзекуцию 14-летнему парню. Его заманили в частный дом, а там издевались, обливали холодной водой, унижали и гасили о его тело окурки. Двоих "организаторов" расправы правоохранители задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что правоохранители выявили новые обстоятельства по делу о пытках подростка и открыли еще два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК Украины и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины.

В настоящее время двое участников события задержаны. Оба 15-летних ученика местного учебного учреждения.

"В ближайшее время по согласованию с Запорожской окружной прокуратурой будет решаться вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрании мер. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества", — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что личность всех участников расправы установлена. Их доставили в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

Так, 15 января в полицию обратилась женщина — мать 14-летнего подростка, которая сообщила, что над ее сыном издевались сверстники.

Установлено, что группа несовершеннолетних от 12 до 15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке Кушугум. Там они избивали парня, унижали и всячески издевались.

Искать мальчика родные начали самостоятельно, а вскоре мать нашла его в частном доме.

"Не знаю, что бы они с ним сделали, если бы я не приехала. Было 7 человек. И парни, и девушки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли.... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать Ггорящие сигареты. Принуждали раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию. Все приехали оперативно", – рассказывает мама Егора, Анна, сообщает 061.

Напомним, что Запорожской области нашли тело пропавшего в конце августа 11-летнего Максима Самофалова . Тело ребенка обнаружили закопанным в погребе на территории частного домовладения.

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