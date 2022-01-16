Обливали водой, избивали и тушили сигареты: на Запорожье школьники издевались над 14-летним парнем.

Мать парня говорит, что из ребенка выбивали долги.
В поселке Кушугум Запорожской области в субботу, 15 января, подростки в возрасте 12-15 лет пытали своего 14-летнего знакомого. Детей уже задержали.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По данным полиции, шестеро подростков в возрасте от 12 до 15 лет пригласили в гости 14-летнего парня. Там они жестоко избивали и издевались над подростком. Парня бросилась искать его мать. Она нашла школьника и вызвала полицию.
Личности подозреваемых уже установили. Их допросили следователи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Мать потерпевшего Анна в комментарии 061.ua рассказала, что после пыток ее сын госпитализирован. У него диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны и ожоги. Женщина говорит, что подростки отобрали у сына мобильный телефон и пытали. А когда мать нашла его, те заявили, что якобы он исчез, а они его разыскали.
"На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать еще горевшие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию", — рассказала женщина.
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