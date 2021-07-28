Обливали зеленкой, жгли авто и втыкали в них топоры: в Харькове преступники запугивали полицейских и судей

Обливали зеленкой, жгли авто и втыкали в них топоры: в Харькове преступники запугивали полицейских и судей

Действовали злоумышленники по заказу криминальных авторитетов.

В Харькове группа злоумышленников запугивали и уничтожали имущество людей, действуя по указаниям влиятельных лиц в криминальных кругах. Чтобы избежать наказания, уголовники Харьковщины "заказывали" своим исполнителям "поработать" с определенными работниками правоохранительных органов. Преступников разоблачили и задержали правоохранители области.

Об этом отчитывается МВД.

Оказалось, что в банду входили ранее судимые местные жители в возрасте от 36 до 47 лет. Сообщники запугивали полицейских, судей и коммерцию. Указания они получали от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах.

Злоумышленники направляли полицейским и судьям с угрозами расправы, как предупреждение — втыкали топор в машину или вообще сжигали машины правоохранителей. Аналогично они совершали и в отношении предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса. Результат мести — два полностью сожженных автомобилей — Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Среди тех, кто оказался в списке заказанных, и старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Участники группировки собирались ликвидировать полицейского, но сначала решили запугать его.

Так, ночью злоумышленники наведались в дом полицейского, где нашли его припаркованную Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщения с угрозами физической расправы.

Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице ей плеснули в лицо зеленкой. А после того, как она не вынесла нужно уголовникам судебное решение, поджоги ее авто — MAZDA CX-7, полностью его уничтожив.

Силовики провели 14 санкционированных обысков у фигурантов уличенного группировки. Теперь им объявлено о подозрении. Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них без права внесения залога.

Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщалось, в Сумской области полицейские избили инкассатора просто в полицейском участке, об этом заявляет сам пострадавший. Уверяет, что его запугивали, держали за ноги и выбивали признание.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку