Обломки новой ракеты РФ исследуются – главное из обращения Зеленского за сегодня

По словам Зеленского, мир располагает системами ПВО, способными защищать от ракет, одной из которых РФ ударила по Днепру.

Вечером 24 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Глава государства рассказал, что обломки новой межконтинентальной баллистической ракеты, по которой РФ ударила по Днепру, уже исследуются.

Экспертиза новой ракеты РФ

Сегодня СБУ и МВД показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по Днепру.

"Для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг. У мира есть системы ПВО, способные защищать и от такого. Надо на этом сосредоточиться – всем. Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия. Последствия – в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. В том, как мир отвечает.

Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие. Надо постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Подлинного мира. И это достигается только двумя вещами – посредством Украины и давлением на Россию", – сказал Зеленский.

Помощь Украине

По словам президента, многие союзники Украины отреагировали на очередную эскалацию от РФ увеличением помощи ВСУ.

Дания выделила около миллиарда крон на нашу оборонную промышленность.

Норвегия подготовила первый транш, который по датской модели поддержит производство оружия, а именно производство в Украине.

Швеция также присоединится к финансированию по датской модели.

Соединенные Штаты Америки предоставили пакет в размере 275 миллионов долларов.

Новый пакет из Германии.

Новый "Насамс" от Канады.

Ранее президент Зеленский рассказал, что только на этой неделе российская армия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Таким образом, Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Диктатор Путин похвастался, что это новая гиперзвуковая ракета средней дальности, известная как "Орешник".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.