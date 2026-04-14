"Обломки прошивали тела навылет": в больнице Днепра рассказали о критическом состоянии раненых после удара РФ
Пострадавшим из-за атаки России на Днепр оказывают помощь.
В больницу Днепра поступило 16 пострадавших из-за удара РФ по городу. Среди них тяжелые и крайне тяжелые. Врачи поделились жуткими подробностями о состоянии травмированных.
Об этом сообщил директор больницы Днепра Сергей Рыженко.
«Осколки прошивали навылет тела людей, находившихся в автомобилях. Тела с разбитыми головами, разорванными животами и грудинами, доставляли быстрыми одномоментно. Много сломанных конечностей», – рассказал он.
Медик отмечает, что это исключительно гражданские люди. Потерпевшим от 21 до 67 лет.
В каком состоянии ранены
Врач поделился, что в глазах раненых шок, дрожь и страх. Да:
40-летний мужчина – умирает на руках анестезиолога в реанимационном зале;
4 человека - в операционных
30 — тяжелых и очень тяжелых
3 – с легкими ранениями, им оказали помощь и отпустили лечиться домой.
«Всего 16, которые доставлены первыми после взрыва ракеты… Лечим и молимся за их спасение…», – отметил медик.
Атака РФ на Днепр – что известно
Как мы писали, во вторник, 14 апреля, в Днепре прогремели мощные взрывы . Так, РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры, на месте возник пожар. Есть погибшие и раненые.
Баллистическая ракета попала в район, где находились люди, в том числе в автомобилях. Многие из них погибли на месте. На сегодня известно по меньшей мере о пяти погибших и десятках раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. На месте атаки работают спасатели и медики, ликвидируя последствия удара и оказывая помощь пострадавшим.