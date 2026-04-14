"Обломки прошивали тела навылет": в больнице Днепра рассказали о критическом состоянии раненых после удара РФ

Удар по Днепру / © Национальная полиция Украины

В больницу Днепра поступило 16 пострадавших из-за удара РФ по городу. Среди них тяжелые и крайне тяжелые. Врачи поделились жуткими подробностями о состоянии травмированных.

Об этом сообщил директор больницы Днепра Сергей Рыженко.

«Осколки прошивали навылет тела людей, находившихся в автомобилях. Тела с разбитыми головами, разорванными животами и грудинами, доставляли быстрыми одномоментно. Много сломанных конечностей», – рассказал он.

Медик отмечает, что это исключительно гражданские люди. Потерпевшим от 21 до 67 лет.

В каком состоянии ранены

Врач поделился, что в глазах раненых шок, дрожь и страх. Да:

40-летний мужчина – умирает на руках анестезиолога в реанимационном зале;

4 человека - в операционных

30 — тяжелых и очень тяжелых

3 – с легкими ранениями, им оказали помощь и отпустили лечиться домой.

«Всего 16, которые доставлены первыми после взрыва ракеты… Лечим и молимся за их спасение…», – отметил медик.

Атака РФ на Днепр – что известно

Как мы писали, во вторник, 14 апреля, в Днепре прогремели мощные взрывы . Так, РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры, на месте возник пожар. Есть погибшие и раненые.

Баллистическая ракета попала в район, где находились люди, в том числе в автомобилях. Многие из них погибли на месте. На сегодня известно по меньшей мере о пяти погибших и десятках раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. На месте атаки работают спасатели и медики, ликвидируя последствия удара и оказывая помощь пострадавшим.