Обломки ракет и боеприпасов не трогать: в Одесской области испытывают вооружение и военную технику

Обломки ракет и боеприпасов не трогать: в Одесской области испытывают вооружение и военную технику

Учения продлятся почти три недели.

В Одесской области, вблизи с. Тузлы Белгород-Днестровского района, испытывают опытные образцы вооружения. Боевую стрельбу проводят на полигоне "Алибей".

Об этом сообщили в Белгороде-Днестровской районной государственной администрации.

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Испытания продлятся почти три недели. Их начали 25 января, планируют закончить 12 февраля. На период проведения учений ограничили доступ к морской косе от Лебедевки и прилегающей к полигону части Черного моря.

"Предупреждаем, что в случае обнаружения обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов необходимо немедленно уведомить командование полигона или органы местного самоуправления и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Херсонской области запретили фотографировать и снимать военную технику на видео во время проведения учений ВСУ и передислокации войск.

"Поскольку идет вооруженная агрессия России против Украины и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

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Напомним, в интервью The Times командующий ООС Александр Павлюк назвал дату предполагаемого вторжения России в Украину – 20 февраля, когда состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что у России пока нет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы.

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