Обломки российских ракет повредили дома в Ивано-Франковской области

Никто из местных жителей всерьез не пострадал, обошлось без госпитализации.

Во время российской террористической атаки в ночь на 1 июня четыре ракеты были выпущены по Ивано-Франковской области. От взрыва и обломков пострадали жилые дома в одном из сел Большевцевской громады.

Об этом сообщает "Общественное".

Обломок вражеской ракеты залетел на усадьбу местной жительницы Софии Багиры. В результате взрыва повреждены ее дом и хозяйственная постройка.

"Окна все, двери, потолки – все с нуля нужно делать. Это – ад. Мы живем на пороховой бочке", – говорит она.

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От пережитого у женщины сильно повысилось давление, медицинскую помощь ей оказывала бригада скорой.

Ее соседка Галина Дмитриев сетует, что всего полтора года назад перекрыла дом металлочерепицей, а теперь она – повреждена.

"Все падает, потрескано. Главное, что я убежала в коридор и спряталась между двумя стенами. Прислонилась и молилась", – признается женщина.

Дмитрий Костик, чей дом также поврежден, вспоминает, что взрыв прогремел около пяти утра, и желает российским террористам "гореть в аду".

К счастью, в результате ракетного удара никто из жителей Большевцевской громады серьезно не пострадал, обошлось без госпитализации.

Для ремонта домов уже привезли шифер, ждут полиэтиленовую пленку и брезент. В общей сложности для поврежденных помещений нужно закупить примерно 540 листов шифера, 180 квадратных метров стекла и 250 пар стеклопакетов.

Напомним, целью вражеской атаки в Ивано-Франковской области был объект энергетической инфраструктуры. В результате ракетного удара возник мощный пожар, к ликвидации которого были привлечены 101 спасателей и 33 единицы техники.

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