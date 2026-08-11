- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Обломки российского дрона упали на многоэтажку в Полтавской области: что известно
В Полтавском районе обломки российского беспилотника упали на крышу многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях атаки уточняется.
В Полтавском районе обломки вражеского беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома. Предварительно пострадавших нет.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич .
По его словам, во время воздушной атаки в Полтавском районе было зафиксировано падение обломков российского БПЛА на кровлю многоэтажки.
«По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы по травмированным не поступало. Информация уточняется», - сообщил глава ОВА.
Он призвал жителей области к отбою воздушной тревоги оставаться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами опасности.
Информация о возможных повреждениях и других последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.