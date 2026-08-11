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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Обломки российского дрона упали на многоэтажку в Полтавской области: что известно

В Полтавском районе обломки российского беспилотника упали на крышу многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях атаки уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Полтавском районе обломки вражеского беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич .

По его словам, во время воздушной атаки в Полтавском районе было зафиксировано падение обломков российского БПЛА на кровлю многоэтажки.

«По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы по травмированным не поступало. Информация уточняется», - сообщил глава ОВА.

Он призвал жителей области к отбою воздушной тревоги оставаться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами опасности.

Информация о возможных повреждениях и других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.

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