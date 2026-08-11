Обломки российского дрона упали на многоэтажку в Полтавской области: что известно

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В Полтавском районе обломки вражеского беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич .

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По его словам, во время воздушной атаки в Полтавском районе было зафиксировано падение обломков российского БПЛА на кровлю многоэтажки.

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«По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы по травмированным не поступало. Информация уточняется», - сообщил глава ОВА.

Он призвал жителей области к отбою воздушной тревоги оставаться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами опасности.

Информация о возможных повреждениях и других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.

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