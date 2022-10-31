Обломки российской ракеты, целившей в украинскую ГЭС, упали на территорию Молдовы: есть повреждения

Сегодня утром ракета, сбитая украинской зенитной системой, упала в северной части города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

На данный момент зарегистрированных пострадавших нет, но в некоторых домах в Наславче выбито несколько окон.

Украинские власти сообщили, что сегодня утром российский беспилотник атаковал дамбу Днестровской ГЭС на территории Украины, расположенную в 10 км от дамбы Наславча в Молдове. Российская атака не повлияла на дамбу, есть повреждения, но угрозы наводнения нет.

В настоящее время силы МВД Молдовы оцепили территорию, чтобы избежать возможной опасности, на месте работают экстренные службы.

Напомним, что сегодня утром, 31 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Павлограде, Харькове, Запорожье, Винницкой, Черкасской, Черновицкой и Кировоградской областях.

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