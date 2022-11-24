Обломки российской ракеты, попавшей в энергетический объект в Черкасской области, помогут приобрести высоковольтажное оборудование: как именно

В столице Польши Варшаве на благотворительном аукционе за 100 тыс. злотых продали обломки российской ракеты. Вырученные средства пойдут на закупку энергооборудования

Об этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук.

Этой ракетой россияне в июне хотели разрушить инфраструктурный объект вЧеркасской области.

"Объект в строю и работает, а обломки украинские военные эксклюзивно упаковали, чтобы депутаты показывали за рубежом как выглядит русский мер и асвабление. В конце концов вместе с Посольством Украины в Польше мы решили выставить этот "лот" на благотворительном аукционе в Варшаве. Обломки продали за 100 тысяч злотых (23 тыс. долларов США), все средства пойдут на закупку крупновольтажного электрооборудования для Украины", — сообщила депутат.

Напомним, что во время ракетной атаки в Киеве оккупанты попали в многоэтажку. Погибли три человека, среди которых есть 17-летняя девушка.

Киевская область и Киев остались без электричества, частично без тепла и воды. Электроэнергии на Киевщине не будет в течение суток. В столице приостановлены поставки воды.

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