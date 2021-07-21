Обломки взрывчатки, разорванная труба и выбитые окна: появилось видео с места детонации бомбы в Днепре

На месте инцидента продолжают работать криминалисты.
В Днепре на месте взрыва в трехэтажном доме работают криминалисты и взрывотехники. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства детонации взрывчатки.
Видео того, как работают криминалисты, появилось на официальном сайте ГУНП Днепропетровской области.
На ролике видно, как на проспекте Яворницкого в месте взрыва работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Там они развернули криминалистическую лабораторию.
Правоохранители обнаружили, по всей видимости, фрагменты взрывного устройства, выбитые от детонации окна и части фасада здания. На экспертизу также отправили разорванную сточную трубу.
Отметим, что взрыв произошел рано утром 21 июля в нежилом доме, где проводятся ремонтные работы. В результате происшествия никто не пострадал. Кто мог заложить взрывчатку — пока неизвестно.