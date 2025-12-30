Обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК стал арт-инсталляцией художника Кадана

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Благодаря искусству известный в мире украинский художник Никита Кадан превратил обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК Энерго в инсталляцию в форме флага. Она рассказывает о беспрецедентных вражеских атаках на украинскую энергетику во время полномасштабной войны», - говорится в нем.

Отмечается, что работа объединяет два элемента. Постамент, привезенный из Коростышева – «гранитной столицы» Украины и металлическое полотно для флага – из Днепропетровщины.

По словам автора, работа объединяет разные географии и показывает, как легко война преодолевает километры, пересекает границы и как она умеет оказаться близко.

Кроме того, инсталляция показывает, с какими вызовами сталкиваются сейчас энергетики и насколько важна их работа.

«Мы держимся на них. Мы на них стоим. Они – наши Атланты», – говорит Кадан об энергетиках.

Кадан входит в топ-100 самых влиятельных людей мирового искусства. В своих работах осмысливает русское вторжение сквозь призму квир- и анархистских подходов.