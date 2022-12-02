Обломок российской ракеты попал в голову 12-летнего ребенка и спровоцировал инфаркт

За жизнь ребенка боролись три месяца.

Обломок российской ракеты, попавший в голову 12-летнего ребенка в Бахмуте Донецкой области, спровоцировал инфаркт мозга.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Взрыв раздался во дворе, где жил Михаил. Его отец погиб на месте, а при жизни мальчика врачи боролись три месяца.

Десятки обломков попали в лицо и шею ребенка, повредили сонную артерию и спровоцировали инфаркт головного мозга. Михаила в критическом состоянии эвакуировали в Днепр, а оттуда – во Львов.

"И вот после трех месяцев лечения Михаил с бабушкой и младшим братом, который с ожогами тоже находился в больнице, едут в Днепр — теперь там они будут жить. Из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова парень выходит на своих ногах ", – рассказали медики.

Напомним, россияне убили при обстреле Сумщины ребенка из многодетной семьи. 15-летний мальчик не доехал домой несколько метров.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Мальчик на велосипеде не доехал домой - рашисты убили ребенка в Сумской области

Читайте также: