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Обломок российской ракеты попал в голову 12-летнего ребенка и спровоцировал инфаркт

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1094
Время на прочтение
1 мин
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Обломок российской ракеты попал в голову 12-летнего ребенка и спровоцировал инфаркт

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За жизнь ребенка боролись три месяца.

Обломок российской ракеты, попавший в голову 12-летнего ребенка в Бахмуте Донецкой области, спровоцировал инфаркт мозга.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Взрыв раздался во дворе, где жил Михаил. Его отец погиб на месте, а при жизни мальчика врачи боролись три месяца.

Десятки обломков попали в лицо и шею ребенка, повредили сонную артерию и спровоцировали инфаркт головного мозга. Михаила в критическом состоянии эвакуировали в Днепр, а оттуда – во Львов.

"И вот после трех месяцев лечения Михаил с бабушкой и младшим братом, который с ожогами тоже находился в больнице, едут в Днепр — теперь там они будут жить. Из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова парень выходит на своих ногах ", – рассказали медики.

Напомним, россияне убили при обстреле Сумщины ребенка из многодетной семьи. 15-летний мальчик не доехал домой несколько метров.

© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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Дата публикации
Просмотры
1094
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