Обложил "данью" из-за порнографии: на Днепропетровщине полицейский терроризировал сайт знакомств

Полицейский предлагал расширить деятельность сайта знакомств.

В Днепропетровской области задержали полицейского, который обвинил сайт знакомств в распространении порнографии и требовал от владельцев ежемесячную "дань".

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По данным следствия, полицейский обвинил владельца одного из сайтов знакомств в распространении порнографии. За "молчание" он требовал "дань" – тысячу долларов ежемесячно. Также он подготовил для сайта свои предложения по расширению деятельности.

В январе 2022 года правоохранителя задержали при получении взятки в размере 22 тыс. грн. Ему инкриминируют ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжается следствие.

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