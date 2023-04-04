Облсовет Хмельницкой области запретил деятельность УПЦ МП на территории области

Решение о запрете деятельности УПЦ МП было принято единогласно.

Хмельницкий областной совет принял решение, согласно которому запрещается деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области. Это решение было принято после избиения украинского воина попом УПЦ МП.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Хмельницкого областного совета.

В сообщении указывается, что депутаты единогласно приняли решение об "укреплении национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", которое запрещает деятельность УПЦ Московского патриархата.

"Также этим решением предложено Президенту Украины определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как безотлагательный – для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины», – говорится в сообщении.

Также этим решением Областной совет дал поручения органам местного самоуправления провести инвентаризацию всех земель, находящихся в пользование УПЦ МП, их последующим изъятием этих земель путем принятия соответствующих решений.

Кроме того, депутаты обратились в Правительство о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют украинские законы.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного в одном из храмов города. Он подчеркнул, что городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

Кроме этого, мы ранее информировали, что в храме УПЦ МП, где избили украинского воина, который уже передали ПЦУ, нашли немало русской литературы.

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