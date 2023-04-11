Облсовет Волыни запретил деятельность церкви московского патриархата на территории области

В Волынской области запретили деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории региона.

Решение поддержал Волынский областной совет, сообщают корреспонденты "Суспільного".

Отмечается, что "за" проект решения о запрете УПЦ МП на территории Волыни выступили 54 депутата. Решение было принято единогласно. Депутаты обратились в Кабмин с просьбой прекратить договоры аренды с религиозными организациями, не выполняющими требования украинского законодательства.

Кроме того, депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать какие-либо связи с российской православной церковью.

По словам главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука, на Волыни зарегистрировано 523 религиозные общины церкви московского патриархата. За более чем год полномасштабного вторжения 49 приходов перешли в ВТО.

Напомним, Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ Московского патриархата в Ровенской области. Кроме того, облсовет уже в третий раз будет обращаться в Верховную Раду с требованием запрещения московского патриархата.

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