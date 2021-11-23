Облюбовала кухню и собиралась там зимовать: в Днепре в доме нашли змею

Облюбовала кухню и собиралась там зимовать: в Днепре в доме нашли змею

Пресмыкающееся отловили спасатели

В Днепре в одном из частных домов владельцы обнаружили незваную гостью. Змея укрылась в кухонной тумбочке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К спасателям обратились владельцы жилого дома, которые сообщили, что в их дом на улице Петрозаводской Амур-Нижнеднепровского района города Днепра заползла змея. Хозяева заметили пресмыкающегося в кухне.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили незваную гостью длиной около 1 метра, в мебельном ящике. С помощью специального инструмента змея была отловлена и выпущена на свободу за пределами города.

Напомним, что в Шостке посреди улицы нашли 3-метрового питона , однако эксперты считают, что пресмыкающийся на самом деле королевская кобра.

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