Обманул инвесторов 42 новостроек Киева: в Украину экстрадировали скандального застройщика

В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева. Он предстанет перед судом.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Мужчину дважды задерживали, однако он платил залоги и скрылся за границу. Его компании незаконно возводили объекты без должной документации, продавая квартиры по заниженным ценам. Многие здания так и не были достроены, а жители до сих пор сталкиваются с проблемами с подключением к коммунальным сетям.

Подозреваемому предъявлены обвинения в создании преступной группы, мошенничестве, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов.

Мужчину экстрадировали в Украину из Испании. В настоящее время он находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 20 миллионов гривен. За совершенные преступления ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным РБК-Украина, речь идет об Анатолии Войцеховском.

В Украину экстрадировали скандального застройщика / Фото: Национальная полиция Украины

В Украину экстрадировали скандального застройщика / Фото: Национальная полиция Украины

В Украину экстрадировали скандального застройщика / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Одесской области 14-летняя школьница подожгла электроподстанцию за деньги из мессенджера.

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