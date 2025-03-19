Обманул инвесторов 42 новостроек Киева: в Украину экстрадировали скандального застройщика

Скандального застройщика, сбежавшего в Испанию, экстрадировали в Украину.
В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева. Он предстанет перед судом.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Мужчину дважды задерживали, однако он платил залоги и скрылся за границу. Его компании незаконно возводили объекты без должной документации, продавая квартиры по заниженным ценам. Многие здания так и не были достроены, а жители до сих пор сталкиваются с проблемами с подключением к коммунальным сетям.
Подозреваемому предъявлены обвинения в создании преступной группы, мошенничестве, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов.
Мужчину экстрадировали в Украину из Испании. В настоящее время он находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 20 миллионов гривен. За совершенные преступления ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
По данным РБК-Украина, речь идет об Анатолии Войцеховском.
Напомним, в Одесской области 14-летняя школьница подожгла электроподстанцию за деньги из мессенджера.
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