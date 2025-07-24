Обманул людей на 1,3 млн грн: Назарию Гусакову объявили подозрение

Подозреваемый в мошенничестве Назарий Гусаков

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Правоохранители заочно объявили о подозрении львовянину со спинальной мышечной атрофией Назарию Гусакову в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В заявлении указано, что расследуются обстоятельства мошенничества, связанного со сбором средств на лечение, которое организовал 31-летний львовянин с СМА. Его имени в прокуратуре не назвали, однако из контекста понятно, что речь идет именно о Гусакове.

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Его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через соцсети, PayPal, BuyMeACoffee и т.д., с участием публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сборов на лечение мужчины.

В то же время, по данным Львовского городского совета, упомянутое лечение на момент сбора Гусаков получал бесплатно.

В ходе расследования дела правоохранители получили доказательства того, что фигурант завладел деньгами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн. Эти деньги Гусаков не полностью использовал по назначению, а в основном тратил на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты.

Мужчине заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение. В Офисе генпрокурора напомнили, что в июне Гусаков выехал за границу.

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По делу было допрошено более 400 свидетелей и потерпевших. Удалось установить тысячи транзакций на более 100 млн грн, которые люди сделали в качестве благотворительных пожертвований. Однако пока еще не установлено точное количество людей, которые перевели свои пожертвования подозреваемому.

«Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 тыс. грн — более 1 200 человек«, — отмечается в заявлении ОГ.

Напомним, в июне в соцсетях появились обвинения в адрес Гусакова в возможном мошенничестве: мужчина не отчитался за деньги, собранные на свое лечение.

Сам больной СМА львовянин признал, что не имел опыта в финансовом учете, однако категорически отрицал намерения мошенничества.

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Параллельно стало известно, что Гусаков начал получать бесплатное лечение от фармкомпании «Рош Украина» при поддержке Львовского горсовета.

После волны критики в СМИ и соцсетях мужчина пообещал обнародовать финансовый отчет, однако вскоре выехал из Украины. Полиция открыла уголовное производство.