Обманул на полмиллиона: мошенник из Львовщины продавал в Facebook несуществующие бронежилеты (відео)

Обманул на полмиллиона: мошенник из Львовщины продавал в Facebook несуществующие бронежилеты (відео)

32-летний житель Львовщины продавал в Facebook и других соцсетях и мессенджерах военную амуницию, которой не было. Так мошенник обманул более 30 человек, выманив у них полмиллиона гривен за военную форму и бронежилеты.

Схему Интернет-мошенничества разоблачили киберполицейские Тернопольщины совместно со следователями.

Об этом информируют в пресс-службе полиции области.

"32-летний житель Львовщины в соцсетях и мессенджерах размещал объявления о продаже военной форменной одежды, бронежилетов, шлемов, медицинских аптечек и т.д. Покупателей мужчина убеждал в наличии избранных позиций и требовал предоплату. Получив деньги, фигурант не выполнял взятые на себя обязанности и в дальнейшем блокировал клиентов", — говорится в сообщении.

На Львовщине разоблачили мошенника на продаже амуниции, которой у него не было, фото/полиция

Таким образом, злоумышленник выманил деньги у более 30 потерпевших, в общей сложности получив от них 500 тыс. грн.

На Львовщине разоблачили мошенника на продаже амуниции, которой у него не было, фото/полиция

"Чтобы скрыть противоправную деятельность, мужчина регулярно менял место жительства. Следственные действия правоохранители проводили в одном из хостелов Тернополя, где временно жил злоумышленник", — рассказали в полиции.

Задержанный мошенник признал свою вину и обещал вернуть средства всем потерпевшим.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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