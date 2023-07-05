Обманули более сотни людей, которые собирали деньги для ВСУ: на Днепропетровщине разоблачили дерзких мошенников

Злоумышленники притворялись работниками платежной организации из Польши и воровали деньги, которые люди собирали для украинских военных.

На Днепропетровщине полицейские разоблачили группу злоумышленников, которые обманули более 100 человек, собиравших средства на ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что мошенники в социальных сетях искали объявления о сборе денег на помощь ВСУ и лечении раненых бойцов. Фигуранты представлялись работниками платежной организации и предлагали получить денежный перевод из Польши.

Также читайте Как не стать жертвой мошенников в Сети

Под видом конвертации злотых в гривны, правонарушители получали персональные и банковские данные граждан, после чего присваивали деньги с их счетов.

Карточки, на которые злоумышленники получали деньги украинцев / Фото: МВС Украины в Telegram

Общая сумма нанесенного ущерба предварительно составляет более 2 миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как мошенники наживаются на военных в Украине

На Волыни житель Нововолынска организовывал фейковые "сборы" средств для раненых бойцов. Переводы достигали десятков тысяч гривен. 32-летний мужчина был заключен под стражу.

Кроме того, в Киеве мошенник придумал коварную схему, с помощью которой обманул военных на продаже амуниции и снаряжения. Для совершения мошеннических действий злоумышленник выдавал себя за представителя реального интернет-магазина по продаже военной амуниции и снаряжения.

В Ивано-Франковской области киберполиция разоблачила мошенника, который выманивал деньги под видом "сборов на нужды Вооруженных сил Украины". Мужчина обманул по меньшей мере 20 граждан, которые передали ему около 50 тысяч гривен.

Читайте также: