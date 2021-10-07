Обманули иностранцев на 7,5 млн долларов США: в Киеве и Харькове разоблачили подпольные колл-центры

Организовали масштабную международную мошенническую схему иностранцы и граждане Украины.
Нацполиция совместно с ФБР прекратили деятельность международной организации, участники которой наладили функционирование двух мошеннических колл-центров.
Об этом сообщает Офис Генпрокуратуры и Департамент стратегических расследований Нацполиции.
По их информации, организовали масштабную международную мошенническую схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждан Украины.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
- создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли;
- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюта.
Известно, колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» — владение иностранными языками.
Правоохранители установили, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 75 млн долл.
"5 октября провели 23 санкционированных обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, прекратили деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, денежные средства", — говорится в сообщении правоохранителей.
Добавляют, квалификация статьи 255 — (создание и участие в преступной организации) и статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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