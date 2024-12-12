Обманули людей почти на 100 тысяч грн: мошенники создали фейковый сайт "єДопомога"

Фишинговый сайт под видом государственной помощи выманивал у людей персональные данные для доступа к их банковским счетам.

Преступная группа лиц создала фишинговый веб-сайт "єДопомога", куда заманивала людей с целью получить доступ к их счетам и присвоить деньги. Жертвами преступников стали восемь граждан, у которых мошенники отобрали в общей сложности почти 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили на сайте киберполиции Украины.

В местах проживания фигурантов полиция провела обыски

Разоблачили участников организованной преступной группы сотрудники киберполиции Харьковской области.

"Участники скам-сообщества создали фишинговый вебсайт, внешний вид которого имитировал дизайн сайта государственной помощи в рамках программы "єДопомога". Ссылки на сайт-двойник они размещали в популярных социальных сетях. Граждане переходили по ссылке с фишинговыми формами и вводили персональные регистрационные данные, которые содержат банковскую тайну (номера банковских карт, номера телефонов, пин-коды, коды идентификации держателя карты и прочее) Таким образом злоумышленники получали полный доступ к интернет-банкингу и банковским счетам потерпевших", – говорится в сообщении.

Также читайте Так называемые детективы под видом расследования выманили у пенсионеров 500 тысяч гривен

В результате обысков по местам проживания фигурантов в четырех областях Украины следователи изъяли компьютеры, смартфоны, банковские карты и сим-карты мобильных операторов, которые злоумышленники использовали для совершения противоправных действий.

Организатору преступной группы и двум исполнителям уже сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УКУ). За совершенные преступления подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой и конфискация имущества.

У мошенников изъяты компьютеры, смартфоны, банковские карты и сим-карты мобильных операторов

Напомним, жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен, став жертвой мошенников. Женщина перешла по ссылке на сайт, обещавший предоставить ей "тысячу Зеленского".

Читайте также: