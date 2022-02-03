Обманули украинцев на сотни тысяч: в Кривом Роге мошенники под видом мировых брендов продавали подделку

Если в суде будет доказана вина подозреваемых, им придется заплатить штраф.
В Кривом Роге группа предприимчивых бизнесменов под видом мировых брендов продавала бытовые химические средства.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, незаконный бизнес организовали трое жителей Кривого Рога, которые под видом мировых, популярных брендов продавали поддельную химическую продукцию. Реализовали они ее через Интернет-каналы.
В общей сложности на доверчивых гражданах преступники заработали почти 300 тысяч гривен.
"По процессуальному руководству Криворожской северной окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, которые производили и продавали товары бытовой химии под видом известных производителей", — рассказали в прокуратуре.
Если в суде будет доказана вина подозреваемых, им придется заплатить штраф в размере до 255 тысяч гривен.
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