Обманывал украинцев с бронежилетами: на Днепропетровщине разоблачили 22-летнего мошенника

Обманывал украинцев с бронежилетами: на Днепропетровщине разоблачили 22-летнего мошенника

В Днепропетровской области 22-летний мошенник обманывал украинцев под видом продажи бронежилетов. Мужчина брал предоплату от 300 до 600 гривен, блокировал клиентов и менял номер телефона.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Мошенник размещал объявления в Telegram-каналах и выдавал себя за продавца. От него пострадали около 50 человек. Правоохранители устанавливают других пострадавших покупателей и окончательную сумму убытков.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенника, который под видом продажи бронежилетов и плитоносок воровал средства у украинцев. Мужчина "заработал" около 50 тысяч гривен.

Переписка с мошенником / Национальная полиция Украины

Переписка с мошенником / Национальная полиция Украины

Каким должен быть идеальный бронежилет и как правильно проверить его эффективность

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