Обманывал украинцев с бронежилетами: на Днепропетровщине разоблачили 22-летнего мошенника

В Днепропетровской области 22-летний мошенник обманывал украинцев под видом продажи бронежилетов. Мужчина брал предоплату от 300 до 600 гривен, блокировал клиентов и менял номер телефона.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Мошенник размещал объявления в Telegram-каналах и выдавал себя за продавца. От него пострадали около 50 человек. Правоохранители устанавливают других пострадавших покупателей и окончательную сумму убытков.
Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.
Напомним, в Киеве разоблачили мошенника, который под видом продажи бронежилетов и плитоносок воровал средства у украинцев. Мужчина "заработал" около 50 тысяч гривен.
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