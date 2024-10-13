Обматерил военных: в Днепре директор известной украинской фирмы попал в скандал

В Днепре произошел скандал с местным бизнесменом и руководителем компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем.

На видео, которое появилось в Сети, он обматерил военного, проверявшего у него документы.

Украинский бизнесмен оскорбил военного и сказал, что его дело "копать".

"У меня здоровье – два тебя или 10, а ты мне будешь рассказывать, как вести себя, как разговаривать. Еще раз повторяю, я генеральный директор, 2 760 человек работает, а ты солдат – иди копай", – сказал мужчина на видео, используя мат.

Украинский бизнесмен также обидел представителей ТЦК. Уважения, по его словам, заслуживают только военные передовой. Также он добавил, что тем, кто "кто занимается добрыми делами, делая окна", нужно не мешать.

Владелец Steko Сергей Положай набросился с матом на военных

В то же время, сам Положай на своей странице в социальной сети подтвердил, что на видео действительно он и рассказал свою версию события.

По словам бизнесмена, 12 октября в центре Днепра произошла "огромная облава". В это время он ходил по парку Шевченко со всеми документами, как утверждает Положай, и его остановили представители ТЦК и полиции для проверки документов.

По словам бизнесмена, он показал военный билет с обновленными данными и повестку, продленную до 1 ноября. Но представители военкомата заявили, что у него нет брони и подлежит мобилизации. Его попросили проехать в ТЦК для выяснения.

Затем, говорит бизнесмен, сотрудники спецподразделения проверили также его документы, якобы "послали" представителей ТЦК и полиции и сопровождали его домой.

Также в Сети появились кадры, как черный Bentley Continental GT в Днепре убегал от полиции, нарушая Правила дорожного движения. Предварительно за рулем мог быть также Положай, однако ни бизнесмен, ни полиция эту информацию пока не прокомментировали.

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