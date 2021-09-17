Обматерила публично: на Закарпатье мужчина отсудил у односельчанки 4 тыс. грн за ругань на людях

Обматерила публично: на Закарпатье мужчина отсудил у односельчанки 4 тыс. грн за ругань на людях

Мужчина заявил в суде, что такие действия односельчанки нанесли ему морального вреда.

Жительницу села Синевир Закарпатской области суд наказал за то, что она публично оскорбляла и нецензурно ругала своего односельчанина. За такие действия женщину обязали заплатить 4 тысячи гнивень штрафа судебных сборов и возмещения морального ущерба мужчине.

Такой приговор вынес Межгорский районный суд.

На односельчанку в суд подал мужчина, которого в мае 2021 года, на одной из улиц Синевира, в присутствии жителей села, она оскорбляла нецензурными словами. За мелкое хулиганство суд ранее оштрафовал ее на 51 гривну. Сейчас обиженный мужчина просил компенсировать ему моральный ущерб в сумме 25 тысяч гривен.

В тексте решения суда говорится, что мужчина считает, что одонсельчанка нанесла ему моральный вред, который заключается в унижении его чести и достоинства. Женщина оскорбляла его и ругала в присутствии жителей села Синевир. Это инцидент за достаточно короткий промежуток времени стал известен едва ли не большей части сельских жителей.

"После чего истец стал себя чувствовать неспокойно в психологическом отношении, постоянно нервничает при выходе из своего дома, чувствует дискомфорт в общении с соседями, которые при разговоре упоминают вышеуказанную событие", - говорится в тексте решения суда.

Впрочем, судья Межгорского районного суд счел, что размер морального вреда в 25 тысяс гривен является "значительно завышенным", поэтому иск оскорбленного мужчины удовлетворил лишь частично. Женщину обязали возместить моральный ущерб в сумме 1 тыс, а также оплатить судебные издержки в размере 3358 грн.

Напомним, в Черкасской области мужчина подал в суд на любимого за пощечину и образы.

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