Обматерили и угрожали лопатой: в Житомирской области бабушке светит 2 года за нападение на полицейскую

Ювенальная полицейская пришла проверить, в каких условиях живет ребенок.
В Бердичеве Житомирской области суд наказал жительницу одного из сел района, которая ударила ювенальную полицейскую. За нанесение легких телесных повреждений работнице полиции пожилую женщину приговорили к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком.
Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.
Отмечается, что события произошли этим летом в селе Журбинцы. Служба по делам детей собиралась проверить условия проживания малыша, лишенного родительской опеки, временно проживавшего с бабушкой. Женщины в тот момент дома не было, а ее сын и сожитель, оба под хмельком, встретили чиновников матом и камнями, не позволяя обследовать жилищные условия.
"Воевать" за малыша пришлось и правоохранителям, потому что на помощь нетрезвому сыну и сожительнице приехала такая же нетрезвая бабушка", — описывает событие пресс-служба.
На суде пенсионерка сообщила, что в тот день "сорвалась из-за стресса, нецензурными словами оскорбляла полицейских, а сын тем временем вылил на полицейскую воду". Затем мужчина еще и за лопату взялся, а когда ее отобрали, побежал в дом, где был нож.
В конце концов, мальчика забрали и поместили в служебный автомобиль, однако агрессивная бабушка через открытое водительское окно одной рукой схватила руль, а другой ударила полицейскую в лицо.
Завершилось дело признанием женщины виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 345 УК Украины и назначением ей двух лет ограничения свободы.
Напомним, в Бердичеве Житомирской области у женщины отобрали 9-летнюю дочь. В преддверии Щедрого вечера работники соцслужб наведались к местной жительнице, которая находилась у них на контроле.
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