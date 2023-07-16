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Обмелевший Северо-Крымский канал после подрыва Каховской ГЭС: как выглядит – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
1 мин
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Обмелевший Северо-Крымский канал после подрыва Каховской ГЭС: как выглядит – фото

Северо-Крымский канал обмелел в результате подрыва Каховской ГЭС.

Фото обмелевшего Северо-Крымского канала.

В Сети опубликовали фото Северо-Крымского канала, сильно обмелевшего после подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Фото опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

На кадрах изображен участок канала в районе села Семисотка оккупированного Крыма.

На дне канала виднеются остатки воды, покрытые разными пресноводными растениями.

Омелевший Северо-Крымский канал. Фото/Telegram:
Омелевший Северо-Крымский канал. Фото/Telegram: "Крымский ветер".
Омелевший Северо-Крымский канал. Фото/Telegram:
Омелевший Северо-Крымский канал. Фото/Telegram: "Крымский ветер".
Омелевший Северо-Крымский канал. Фото/Telegram:
Омелевший Северо-Крымский канал. Фото/Telegram: "Крымский ветер".

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС на Херсонщине. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Крым останется без воды на ближайшие три-десять лет, ведь поставки воды в полуостров станут физически невозможными.

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Дата публикации
Просмотры
848
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