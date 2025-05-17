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- Украина
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Обмен "1000 на 1000": в СБУ рассказали о подготовке к возвращению пленных украинцев
Продолжается подготовка списков плененных россиян. Также готовятся персонал и инфраструктура, которые будут встречать украинцев, которые вернутся из плена.
Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при СБУ уже готовится к обмену пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000 человек.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В частности, сотрудники Службы безопасности формируют список российских военнопленных, которых Украина может обменять на своих защитников.
В то же время, СБУ совместно с Министерством здравоохранения и другими соответствующими структурами готовится встречать украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену.
«Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных», — уточнили в СБУ.
Напомним, что договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000» человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.