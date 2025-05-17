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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Обмен "1000 на 1000": в СБУ рассказали о подготовке к возвращению пленных украинцев

Продолжается подготовка списков плененных россиян. Также готовятся персонал и инфраструктура, которые будут встречать украинцев, которые вернутся из плена.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Обмен пленными

Украина готовится вернуть из плена 1000 защитников / Фото одного из предыдущих обменов пленными / © СБУ

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при СБУ уже готовится к обмену пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000 человек.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, сотрудники Службы безопасности формируют список российских военнопленных, которых Украина может обменять на своих защитников.

В то же время, СБУ совместно с Министерством здравоохранения и другими соответствующими структурами готовится встречать украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену.

«Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных», — уточнили в СБУ.

Напомним, что договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000» человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

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