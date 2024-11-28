Обмен 630 пленных: Лубинец ответил, получил ли он список от МИД России

Заявление российской стороны о подготовке к вероятному обмену 630 военнопленных может являться частью информационно-психологической операции.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не получал списков 630 военнопленных для обмена, о котором заявили в МИД РФ.

Об этом говорилось в комментарии уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает "Укринформ".

Так что слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой о якобы подготовке к обмену 630 военнопленных могут быть частью информационно-психологической операции.

Украинский омбудсмен расценивает подобные заявления представителей Российской Федерации как дополнительную попытку запустить подобную спецоперацию против нашего государства.

"Кстати, она там называла мою фамилию. Официально могу сказать, что я никаких списков не получал, мне их никто не передавал. Хотя через посредников мы пытались получить информацию, списки от Российской Федерации", — добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что работа по скорейшему возвращению из российского плена украинских военных и гражданских продолжается непрерывно. И никогда не называют термины или другая информация.

"Но от себя могу сказать, что вся украинская команда, работающая по направлению возвращения граждан Украины из российского плена, проводит ежедневную работу по ускорению этого процесса", — отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Накануне представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вроде бы готова провести обмен военнопленными в формате 630 на 630.

Тем временем вблизи Угледара российские солдаты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ. Одного украинского бойца они расстреляли в лесополосе, а четыре других под прицелами автоматов вывели на дорогу, где также казнили.

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