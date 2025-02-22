Обмен пленных азовцев и морпехов: в Координационном центре сделали заявление

Россия не хочет включать в обменные списки украинских военнопленных из "Азова" и морской пехоты.

Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".

"Относительно "азовцев" и морпехов, сложная ситуация. Российская сторона их не хочет отдавать. "Азов" в России террористическая организация, и когда россиянам становится известно, что мы возвращаем из плена „азовцев“, то власть там имеет репутационные потери. А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые после возвращения из плена снова пойдут воевать", — отметил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Именно поэтому, по его словам, если военнослужащих других подразделений — Теробороны, Сухопутных войск и Госпогранслужбы — возвращают, то с морскими пехотинцами и бойцами "Азова" ситуация действительно сложнее.

"На "Азовстали" находились смешанные подразделения, там были представители всех видов и родов войск. Прокопенко тогда руководил батальоном "Азов" воинской части 3057 (командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко — Ред.). А теперь он руководит всей частью 3057. Возвращение личного состава других подразделений этой части также должно быть в приоритете. Мы вернули из плена 30% военных воинской части 3057", — заявил Охрименко.

Россияне прежде всего хотят вернуть из украинского плена срочников и чеченцев. Охрименко отметил, что во время переговоров иногда украинская сторона должна убеждать россиян забрать своих.

"У них огромное количество насильно мобилизованных, загитированных из колоний зеков. Большое количество мобилизованных с оккупированных территорий, из квазиреспублик "Л/ДНР", которых в России не считают своими гражданами... Выходцы из малых народов их не интересуют, кроме чеченцев. Они почему-то плюют на своих граждан, но чеченцев готовы забирать. Может быть заинтересованность, когда в плен попадает срочник, поскольку Путин рассказывал своему электорату, что срочники не будут участвовать в боевых действиях. А они реально берут, и мы это показывали", — добавили в Координационном штабе.

Напомним, недавно МИД и Главное управление разведки (ГУР) провели совместную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков.

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