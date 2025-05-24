Обмен пленными "1000 на 1000": во время второго этапа домой вернули еще несколько сот украинцев

© Владимир Зеленский

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В субботу, 24 мая, состоялся второй этап масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще 307 украинских защитников на дому. Сегодня второй день обмена в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек", - подчеркнул глава государства.

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Завтра обмен состоится снова, добавил Зеленский.

В Координационном штабе уточнили, что все 307 освобожденных – это мужчины, представители рядового и сержантского состава.

В Украину сегодня вернулись военные ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также ГНСУ и Нацгвардии. В частности, 27 защитников Мариуполя. Известно, что из отдельных подразделений и военных частей пленных удалось освободить впервые.

Вообще домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

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ФОТО

Все 307 уволенных защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава. / © Владимир Зеленский

В Украину из российского плена вернулись еще 307 военнослужащих. / © Владимир Зеленский

Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. / © Владимир Зеленский

На первом этапе в Украину вернули 390 человек, а сегодня – еще 307. / © Владимир Зеленский

В частности, среди уволенных – 27 защитников Мариуполя. / © Владимир Зеленский

В частности, среди вернувшихся сегодня воины Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. / © Владимир Зеленский

Домой возвращаются украинцы, воевавшие в Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. / © Владимир Зеленский

Самый масштабный обмен пленными

Вчера 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности "1000 на 1000" , которую достигли во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Известно, что среди освобожденных 23 мая – 3 женщин и 387 мужчин. Главу Офиса президента Андрей Ермак сообщил - среди тех, кого вернули, есть воины в неволе с 2022-го.

Спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог считает, что "самый положительный результат" состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле переговоров между Украиной и Россией, обмен пленными.

По информации СМИ, формулу "1000 на 1000" предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик". Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "шагом к укреплению доверия".

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Дата публикации 21:30, 23.05.25 Количество просмотров 14 Все о старте обмена 1000 на 1000! Уникальные кадры! Первые звонки родным и слезы радости!