Обмен пленными 5 февраля: в Координационном штабе рассказали о состоянии украинцев (фото, видео)

Среди 150 украинцев, которые вернулись домой, есть ребята с проблемным состоянием здоровья.
В среду, 5 февраля, состоялось первое в этом году полноценное возвращение украинских военнопленных.
Об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко специальной корреспондентке ТСН Наталии Нагорной.
По его словам, ранее произошла репатриация раненых, потому можно считать, что это первый обмен.
“Он состоялся немного позже, чем мы хотели. Домой вернулись военнослужащие с разных направлений и разных категорий. Это 18 офицеров, остальные - сержантско-солдатский состав. Ребята попали в плен на разных направлениях — есть Харьковское, Херсонское, Курское направление. Есть ребята, которые находились в плену дольше, более 2 лет и были захвачены на Киевском и Сумском направлении”, — рассказал Богдан Охрименко.
Среди тех 150 украинцев, которые вернулись домой, есть ребята с проблемным состоянием здоровья, есть с ампутациями и болезнями, которые нуждаются в длительном лечении. Они будут отправлены на реабилитацию, а кому понадобится серьезная помощь – будут переведены в специализированные больницы.
Напомним, среди освобожденных из плена украинских военных есть 42 военнослужащих и работников системы МВД.
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