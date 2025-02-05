Обмен пленными 5 февраля: в Координационном штабе рассказали о состоянии украинцев (фото, видео)

Среди 150 украинцев, которые вернулись домой, есть ребята с проблемным состоянием здоровья.

В среду, 5 февраля, состоялось первое в этом году полноценное возвращение украинских военнопленных.

Об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко специальной корреспондентке ТСН Наталии Нагорной.

По его словам, ранее произошла репатриация раненых, потому можно считать, что это первый обмен.

Возвращение украинцев из плена / Фото: ТСН

“Он состоялся немного позже, чем мы хотели. Домой вернулись военнослужащие с разных направлений и разных категорий. Это 18 офицеров, остальные - сержантско-солдатский состав. Ребята попали в плен на разных направлениях — есть Харьковское, Херсонское, Курское направление. Есть ребята, которые находились в плену дольше, более 2 лет и были захвачены на Киевском и Сумском направлении”, — рассказал Богдан Охрименко.

Возвращение украинцев из плена / Фото: ТСН

Возвращение украинцев из плена / Фото: ТСН

Среди тех 150 украинцев, которые вернулись домой, есть ребята с проблемным состоянием здоровья, есть с ампутациями и болезнями, которые нуждаются в длительном лечении. Они будут отправлены на реабилитацию, а кому понадобится серьезная помощь – будут переведены в специализированные больницы.

Обмен пленными 5 февраля: в Координационном штабе рассказали подробности

Напомним, среди освобожденных из плена украинских военных есть 42 военнослужащих и работников системы МВД.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СЕЙЧАС! НЕУДЕРЖИМЫЕ ЭМОЦИИ! ПЕРВЫЕ КАДРЫ ИЗ ОБМЕНА ПЛЕННЫХ % ФЕВРАЛЯ!"

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