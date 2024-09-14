Обмен пленными: первые минуты бойцов на родной земле (эмоциональные видео)

Вскоре освобожденные граждане Украины увидят родных.
Совершили очередной обмен бойцов между Украиной и Россией. Домой вернулись 103 воина, в частности 23 "азовца".
Кадры первых минут пребывания украинцев на родной земле – смотрите дальше.
Неподдельные эмоции защитников
- "Мама, держись! Внуков воспитывать надо. Спасибо тебе за твои молитвы, за твою любовь"
- "36-я несгибаемая!"
- "Увидимся скоро, мама! Я вас всех люблю"
- "Привет, мамочка! Миша, здорова.. Я так рад услышать ваши голоса... Не волнуйтесь, я теперь в Украине"
- "Моя милая мама, ты меня ждала. Слезы горькие проливала и ночей не спала. Было больно на сердце, тяжело на душе. Слезы горькие проливала, как весны дождей. Я в плену, в неволе, на чужой земле. Вспоминал о возвращении, считая все дни. Думал я о тебе, вспоминал слова. Обо всем, что ты говорила, как была права. Москали на родные наши земли посягнули, стали врагами, навеки там уснули. Я в жестокой этой войне прошел смертельную битву. Спасибо, я знаю, что за меня читаешь молитвы. Мама, как много пришлось тебе стерпеть... Я умоляю, не печалься! Ты опять радоваться! Я жив и искренне благодарен за твою любовь, за мое детство, за украинскую кровь. Мамочка, я скоро вернусь домой"
Напомним, вчера, 13 сентября, также прошел обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев.
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