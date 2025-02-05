Обмен пленными: подробности об освобожденных украинских военных (фото)

Среди освобожденных из плена украинских военных есть 42 военнослужащих и работников системы МВД. Среди них есть бойцы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Очередной обмен. Возвращаем наших домой. Сегодня из российского плена освобождены 150 украинцев, среди них — 42 военнослужащих и работника системы МВД", — говорится в заявлении.

Клименко уточнил, что это защитники Мариуполя, "Азовстали" и завода Ильича, защитники Чернобыльской АЭС, населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Среди освобожденных работников системы МВД – 22 нацгвардейца, 19 пограничников и один полицейский.

"К сожалению, среди освобожденных есть бойцы в тяжелом состоянии. Мы обязательно позаботимся о том, чтобы каждый из них получил необходимое лечение и уход. Впереди у них длительная реабилитация и восстановление", — отметил глава МВД.

В то же время лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" написал в Сети, что, по предварительной информации, среди обмененных 5 февраля бойцов нет военных бывшего полка "Азов".

Освобожденные из плена украинские защитники/Фото: телеграм-канал главы МВД Украины Игоря Клименко

Освобожденные из плена украинские защитники/Фото: телеграм-канал главы МВД Украины Игоря Клименко

Освобожденные из плена украинские защитники/Фото: телеграм-канал главы МВД Украины Игоря Клименко

Освобожденные из плена украинские защитники/Фото: телеграм-канал главы МВД Украины Игоря Клименко

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 5 февраля Украина провела новый обмен пленными, вернув на Родину 150 защитников.