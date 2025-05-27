Обмен пленными: РФ вернула Украине 15 зеков и тех, кого и так собиралась депортировать

Обмен пленными 23 мая. Фото иллюстративное / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Во время последнего обмена в формате «1000 на 1000» Россия вернула Украине по меньшей мере 15 осужденных, которые к началу полномасштабного вторжения находились в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской области и были принудительно депортированы в РФ.

Об этом рассказала юридическая советница организации «Защита узников Украины» Анна Скрипка, передает «Суспільне».

По ее словам, когда оккупанты отступали из Херсонской и Николаевской областей в ноябре 2022 года, они вывезли около 1800 украинских заключенных. Этих людей принудительно перевезли в колонии на другие оккупированные территории Украины (вероятно, Крым и Донбасс), а также в Россию.

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За два года из этих 1800 заключенных в Украину вернулось около 380 человек.

Анна Скрипка утверждает, что, как минимум, 15 таких осужденных вернулись в Украину 23 мая во время обмена пленными. Срок их пребывания в России отнесен к сроку их заключения. По ее данным, трое после обмена отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. В остальные сроки заключения истек и они свободны.

РФ отдала тех гражданских, кого и так планировала депортировать

Как добавляет российское оппозиционное издание «Агентство», в рамках обмена Россия издала тех, кого и так готовила к депортации в Украину.

Эксперт украинского «Центра гражданских свобод» Михаил Савва заявил, что среди освобожденных гражданских в Украину вернулись «две категории людей: бывшие украинские заключенные, вывезенные в РФ, и граждане Украины, которые долго жили в РФ и в отношении которых суды приняли решение о депортации.

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«Россия не освободила жертв войны, то есть гражданских, которых они незаконно лишили свободы», — сказал правозащитник.

По его информации, в российских тюрьмах остаются 7-16 тысяч мирных украинцев, обвиненных в «противодействии СВО».

«Точнее указать число невозможно, поскольку РФ скрывает информацию об этих людях. К ним не пускают адвокатов и вообще никого. Еще 300 человек находятся в заключении по поводу судебных решений — или уже приговор, или продолжается официальное следствие», — добавил Савва.

Все гражданские, выданные Москвой, оказались людьми, в отношении которых в России было принято решение о депортации или выдворении в Украину, подтвердил «Агентству» другой правозащитник, занимающийся защитой пленных украинцев.

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«В основном — это бывшие украинские зеки, вывезенные в Россию. Отбыв сроки, они оказались в центрах временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). Большинство очень долго сидит (в этих центрах — Ред.), потому что быстрого пути депортации нет», — сказал адвокат.

Напомним, что:

В то же время, писатель и бывший военный Станислав Асеев заявил, что среди освобожденных из плена нет гражданских, сидящих уже 8 лет.

Командир «Азова» Редис также посетовал, что среди тысяч украинских пленных, которых вернули домой во время самого масштабного обмена с Россией, не было ни одного азовца.

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Тем не менее, стало известно, что Украина вернула предателя, перешедшего на сторону врага еще в 2021 году.