Обмен пленными: спикер ГУР сделал обнадеживающее заявление о ближайших днях

Обмен пленными / © Getty Images

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Украинская сторона проводит подготовку к дальнейшему обмену пленными и возвращению тел погибших. Ближайшие дни будут чрезвычайно насыщенными.

Об этом сообщил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Уже сейчас идет подготовка к следующим мероприятиям… Поэтому ближайшие дни будут чрезвычайно насыщенными. Различные направления, различные составляющие сил безопасности и обороны», — сказал он.

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Юсов добавил, что при обменах часто все происходит «буквально в последние часы», поэтому не стал озвучивать конкретных сроков.

Он также отметил, что во время этих обменов и возвращения тел российская пропагандистская машина делала все, чтобы дискредитировать Украину, утверждая якобы украинская сторона отказывается забирать тела погибших защитников, а позже родственники украинских военнопленных начали массово получать звонки от российских спецслужб с призывами к определенным действиям.

«Украина борется за возвращение своих и делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть всех и каждого и выйти в конце концов на формуле „всех на всех“. И Стамбульские договоренности — это начало этого пути, „всех на всех“ — в категории тяжело раненые, тяжело больные и молодые защитники 25 лет и моложе. Теперь это предмет реализации со стороны в частности государства-агрессора соответствующих двуязычий», — подчеркнул спикер ГУР.

Напомним, в субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессоркой Россией. Домой вернулись защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем

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