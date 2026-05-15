Обмен пленными: среди освобожденных военных есть защитники "Азовстали" (видео)

Освобожденные из плена украинские защитники / © Владимир Зеленский

Украина 15 мая провела большой обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 205 защитников. Среди освобожденных воинов — часть защитников Мариуполя и «Азовстали», которые находились в неволе с 2022 года. Большинство бойцов нуждаются в серьезной медицинской и психологической реабилитации.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Украину вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности бойцы Территориальной обороны, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Среди освобожденных из плена — также военные из «Азова».

Особенностью этого обмена стало то, что 95% освобожденных украинцев попали в плен еще в 2022 году — это 193 защитника из 205. Значительную часть среди них составляют защитники Мариуполя и «Азовстали». Также удалось вернуть военного, которого в России осудили, а затем помиловали.

«Много освобожденных украинцев возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали с „Азовстали“ ранеными. Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек», — отметил Лубинец.

Что известно об освобожденных из плена украинских защитниках?

Среди освобожденных — представители различных подразделений и родов войск: десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных войск и морской пехоты. Домой возвращаются преимущественно военные рядового и сержантского состава, однако среди них есть также офицеры и капитаны. Все освобожденные были официально подтверждены как пленные через Международный комитет Красного Креста.

Самому молодому из освобожденных — 21 год, самому старшему — 62. У двух военных 15 мая день рождения — им исполнилось 40 и 36 лет. Еще у 21 защитника день рождения в мае или будут праздновать его в ближайшее время.

Среди возвращенных также есть пятеро военных с одинаковыми фамилиями.

Дата публикации 11:06, 15.05.26

Омбудсман добавил, что обмен стал возможным благодаря работе переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в которую входят представители различных государственных структур. Также Лубинец выразил благодарность США и ОАЭ за посредничество и содействие в проведении обмена.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «205 на 205», который стал первым этапом масштабного обмена «1000 на 1000». Среди освобожденных — защитники Мариуполя, «Азовстали», ЧАЭС, а также воины, которые попали в плен на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

