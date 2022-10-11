Обмен пленными: удалось освободить 32 украинских воинов и вернуть тело погибшего израильтянина

Сегодня, 11 октября, прошел очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 32 украинских воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все защитники побывали в местах, где шли жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Ребята сейчас проходят медицинский осмотр, будут восстанавливаться и скоро увидят своих родных.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

В числе уволенных – рядовой, служивший вместе со своим старшим братом. Брат погиб на глазах у мужчины, а он сам в тот же день попал в плен.

У старшего брата осталась жена и две дочери.

Дмитрий Фиалко

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалко, тело которого удалось сегодня вернуть, последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

В пресс-службе клуба сообщали, что Фиалка погиб в бою за Украину еще 1 сентября.