Обмен пленными в День Независимости: появились первые фото и видео

Из плена освобождены еще 115 украинцев в результате масштабного обмена между Украиной и Россией.

Появились фото и видео с масштабного обмену пленными между Украиной и РФ в День Независимости, 24 августа.

Их обнародовала Служба безопасности Украины (СБУ).

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", — подписали фото в СБУ.

Обмен пленными 24 августа / Фото: Служба безопасности Украины

Обмен пленными 24 августа / Фото: Служба безопасности Украины

Обмен пленными 24 августа / Фото: Служба безопасности Украины

Обмен пленными 24 августа / Фото: Служба безопасности Украины

Обмен пленными 24 августа / Фото: Служба безопасности Украины

Обмен пленными в День Независимости: видео ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Еще 115 защитников дома! Первый неожиданный вопрос и исполнение Гимна прямо в автобусе!

Обмен пленными 24 августа

В День Независимости Украины, 24 августа, произошел большой обмен пленными с РФ. Президент Владимир Зеленский рассказал, что еще 115 наших защитников вернулись домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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