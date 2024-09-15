Обмен пленными: в ISW оценили, как на это повлияло наступление ВСУ на Курскую область

С начала наступления ВСУ на Курскую область Украина и Россия провели обмен третий обмен военнопленными. Это повлекло за собой краткосрочный эффект увеличения стимулов для России к участию в обмене военнопленными.

Об этом пишет ISW.

В Украину 14 сентября вернулись 103 пленных, в том числе военнослужащие, которые защищали металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в начале 2022 года, военнослужащие Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины, военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Украины и другие.

В то же время в РФ заявили, что Украина вернула России 103 человека, которых украинские силы захватили в Курской области. Вероятно, возвращенные российские пленные были военнослужащими срочной службы.

"Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что операция под Курском усилила переговорный потенциал Украины по обмену пленными с Россией после того, как Кремль последовательно отвергал попытки Украины вести переговоры об обмене пленными ", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что частота обменов пленными между Украиной и Россией значительно выросла после начала операции украинских войск в Курской области, когда обе стороны обменяли в общей сложности по 267 пленных во время трех отдельных обменов.

СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными

Напомним, в субботу, 14 сентября, прошел обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди уволенных – более 20 офицеров.

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