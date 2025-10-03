Обмен пленными: в Украину вернули гражданского, попавшего в неволю во время оккупации Бучи (фото)

Обмен пленными 2 октября / © Владимир Зеленский

В рамках очередного обмена пленными в Украину вернулся гражданский Сергей Ахметов. Россияне захватили его еще в марте 2022 во время оккупации Бучи. С тех пор родные мужчины не имели о нем никаких известий.

Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук в Facebook. С разрешения родных он опубликовал фото Сергея до и после неволи.

Как отмечали в Медийной инициативе по правам человека, до полномасштабной войны Сергей Ахметов производил деревянные игрушки. Когда россияне вторглись в город, семья мужчины эвакуировалась, а он остался дома. 9 марта 2022 года оккупанты ворвались в квартиру Сергея и похитили его.

По словам жены Сергея Ахметова Елены, сначала россияне незаконно удерживали ее мужа на территории Гостомельского аэропорта. Об этом женщина узнала от освобожденных гражданских заложников.

Сергей Ахметов до и после российского плена / © Анатолий Федорук

В конце марта 2022 года Сергей вместе с другими украинцами россияне вывезли через Беларусь в СИЗО №2 Новозыбкова Брянской области РФ, где держали по меньшей мере до мая 2023 года.

«Оккупанты скрывают, что незаконно содержат там гражданских. Им запрещают сидеть, не дают времени нормально умыться, поесть и почти не выводят на улицу. Также украинцы испытывают идеологическое давление и не могут общаться с родными. По причине ненадлежащих условий содержания у пленных ухудшается состояние здоровья, однако должного лечения они не получают», — рассказывали в Медийной инициативе за права человека.

В апреле 2022 года Красный Крест подтвердил, что Сергей Ахметов находится в плену и передал Елене записку, в которой говорилось: «Жил, здоров».

В декабре того же года Telegram-канал захватчиков опубликовали сообщение о том, что Сергея Ахметова и еще двух гражданских украинцев «задержали за противодействие СВО и они проходят фильтрацию».

В конце лета 2023 Елена узнала, что ее мужа, вероятно, вывезли во Владимирскую область.

По ее словам, все это время Сергей даже не знал, пережили ли в 2022 году его дети обстрелы Киевщины.

«После трех долгих лет ожидания Сергей снова свободен. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую помощь. Впереди восстановление, но главное уже произошло: он на свободе и вернулся в Украину. Для нашего общества это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных», — отметил мэр Бучи.

В российской неволе до сих пор находятся 33 гражданских жителя Бучанской громады.

Напомним, в рамках состоявшегося 2 октября очередного обмена пленными домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Особенностью этого возвращения является то, что почти все освобожденные находились в неволе с 2022 года.