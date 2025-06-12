Обмен пленными: защитник по возвращении узнал о рождении сына (видео)

Освобожденный из плена защитник

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Один из военных, освобожденных в результате сегодняшнего большого обмена пленными, только на свободу узнал, что у него родился сын.

Трогательное видео опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец.

Прежде, после возвращения на родную землю, защитник позвонил жене. Из контекста разговора понятно, что до попадания в плен он знал, что она беременна, однако еще не был известен пол ребенка.

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«Я уже дома, в Украине. Не волнуйся. Все будет хорошо. Кто у нас там — дочь или сын… Как назвали? Артурчик», — сказал боец и расплакался.

Дата публикации 15:18, 12.06.25 Количество просмотров 6 Большой обмен пленными: боец узнал о рождении сына только после освобождения

«Возвращение из плена стало для защитника двойной радостью — его ждала не только долгожданная свобода, но и новость о рождении сына Артура. Жизнь побеждает», — отметил омбудсман Лубинец.

Напомним, что сегодня, 12 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Вчера, 10 июня, Украина вернула из плена первую группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

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А 9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись молодые военнослужащие к 25 годам.

Точное количество освобожденных из плена до сих пор не разглашается, и в ГУР объяснили почему.