"Обменный курс между гражданской жизнью и военной - колоссальный": военные-участники Young Business Club провели встречу с одноклубниками

В Young Business Club продолжается реализация социальной программы «Адаптация гражданских». В рамках программы состоялась панельная дискуссия в Киеве, целью которой была встреча с предпринимателями-участниками клуба, которые являются военнослужащими. Участники YBC задавали много вопросов и узнали из "первых уст" о реальных делах на фронте, потребностях военных, прогнозах дальнейшего хода событий и элементарных вещах, которые мотивируют и вдохновляют защитников.

До войны они были предпринимателями, гражданскими, многие из них занимались волонтерской деятельностью с 2014 года. Решение пойти на фронт участники Харьковского филиала приняли на закрытом peer-2-peer, накануне полномасштабной войны.

“До последнего не верил, что это случится, но понял, что если начнется вторжение на территорию Украины, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город, Харьков, - говорит Влад Медведев, владелец компании "TropFish", а теперь младший сержант и командир отделения FPV-дронов 113 бригады. - 25 февраля мы с Валентином, вторым участником Харьковского филиала клуба, пошли в военкомат, минуя очередь, а уже 27 февраля вышли на свое первое задание”.

Влад Медведев, владелец компании "TropFish", младший сержант и командир отделения FPV-дронов 113 бригады

Валентин Чернявский владелец "Укрнефтетовара", был командиром минометного взвода в 128 бригаде ТРО. Говорит, когда началась война, он понял, что выбора у него нет: “Или бежать, оставлять бизнес и родной дом, или бороться. Я выбрал путь воина. Я горд этим. Мой дом – это святое, это сакральное”.

Валентин Чернявский владелец "Укрнефтетовара", был командиром минометного взвода в 128 бригаде ТрО

Когда началась полномасштабная война, все люди объединились и возникла синергия между военными и гражданскими. Студенты рыли окопы, гражданские приносили тёплые вещи, рестораторы открыли полевые кухни на блокпостах. Каждый украинец помогал, чем мог.

“К нам, в первые дни вторжения, подошел парень, отец которого имел доступ к видеокамерам в области, - рассказывает Влад Медведев. – Он показал, что к границе Харьковской области едут танки, БТР, идет пехота, много людей и техники. У нас лично не было артиллерии. Мы передали координаты и артиллеристы 92-й бригады отработали по оккупантам. Было уничтожено 150 единиц техники и много живой силы противника. Зарево стояло до самого утра. Мы не допустили, чтобы оккупировали Харьков”.

“Мы себя чувствовали супергероями, мы видели, для чего мы это делаем, - добавляет Влад. - Сейчас немного другая ситуация. Сейчас я не чувствую себя супергероем, находясь в гражданской жизни. Потому что чувствуется, что люди боятся военных в форме, отводят взгляд, особенно мужчины. Люди не хотят видеть, что кто-то потерял конечности, отстраняются от этого. Что с этим делать? Рассказывать. Это нужно делать на уровне государства и работодателей. Каждый на своем месте должен рассказывать об этом”.

Еще одна история военного – Андрея Гарбузюка, третьего участника сессии. Андрей – основатель строительной компании Синтез Групп и Гостомель Residence. В настоящее время – логист службы военно-гражданского сотрудничества Первой президентской бригады оперативного назначения им. П. Дорошенко, гвардии наступления "БУРЕВИЙ".

Андрей Гарбузюк, основатель строительной компании Синтез Групп и Гостомель Residence. Логист из Первой президентской бригады оперативного назначения им. П. Дорошенко, гвардии наступления "БУРЕВИЙ"

Утром 24.02 Андрей вывез семью из Бучи к родителям, а через неделю уже вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Первое, с чего начал Андрей Гарбузюк – организационная работа, в этом ему очень помогли навыки предпринимательства:

“Мы поставили себе цель не мириться с ситуациями недостаточного обеспечения и повлиять на повышение уровня подготовки подразделений, идущих на передовую. Мы с друзьями организовали логистическую группу в Западном управлении НГУ, занимающуюся обеспечением передовых подразделений, развитием инфраструктуры полигонов и психологической реабилитацией военных и семей погибших. Решение пойти служить было осознанным. Понимал, что пока враг на украинской земле, бизнесу будет сложно, - рассказывает Андрей. – Во время войны уделять внимание бизнесу почти невозможно. Мои партнеры остались в стране и справились с вызовами, несмотря на убытки и сложную ситуацию, поэтому двигаемся вперед. Сейчас я только 10% своего времени уделяю бизнесу. Много работы именно по службе, потому что от этого зависят жизни людей. Но также нужно работать в бизнесе, ведь у работников есть семьи, а у компании есть инвесторы. Мы должны делать свое дело и дальше”.

Военные отметили, что лучшая реакция гражданских для них – это уважение и благодарность: «Военным очень нужна поддержка гражданского населения, они его ждут. Обменный курс между гражданской жизнью и военной – колоссальный. По ценности воспринимается в десятикратном размере, – говорит Валентин Чернявский. - Когда ты в окопе, переоценить, насколько гражданские своими шагами делают огромный вклад в жизнь военных, невозможно”.

Участники сессии призвали каждого выбрать себе подразделение, которое можно взять под опеку, и помогать ему.

“Представьте себе, что чувствует каждый военный. Он готов отдать жизнь, почему же мы не можем дать больше, чем даем сейчас? Помощь нужна постоянно, системно. Важные и простые вещи – военным приятно, когда они испытывают поддержку, например, когда их угощают кофе, уступают в очереди. Невозможно переоценить вклад бизнеса и бизнес-сообщества. За это хочу поблагодарить, ведь многие люди из клуба помогают мне и нашим подразделениям. Когда начал обращаться к участникам YBC, почувствовал значительную поддержку”, - говорит Андрей Гарбузюк.

“Правда в том, что без волонтерского движения неясно, где мы были бы сейчас. Бойцам, солдатам, рискующим своей жизнью, поднимает боевой дух, когда им передают вещи, которых у них нет, - говорит Валентин Чернявский. – Например одна из сетей магазинов передала белье военным. Дроны покупают волонтеры, все это очень ценно”.

“Давайте смотреть на реалии, – резюмировал Андрей Гарбузюк. – Боевой дух военного определяет результат битвы. Он готов отдать жизнь за людей, которые сейчас находятся в тылу. Гражданские должны помогать. Военные ждут этой помощи”.

Логичным завершением этой встречи стал благотворительный аукцион, собравший более 663 000 грн. Как всегда, участники YBC были надежным источником поддержки друг для друга, и объединились ради свободы и будущего Украины.

А Young Business Club продолжает развивать проект "Адаптация гражданских". На следующей неделе пройдет очередной семинар. Темой будет «Алгоритм действий в сложных ситуациях. Профилактика, урегулирование и решение». Напомним, запись предыдущих семинаров можно посмотреть по ссылке.