- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Обменять водительское удостоверение можно бесплатно: кто имеет право
Пострадавшие от обстрелов могут заказать новое водительское удостоверение через интернет.
Украинцы, пострадавшие в результате обстрелов, имеют возможность бесплатно восстановить водительские документы через интернет. Речь идет о восстановлении водительского удостоверения, сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Об этом сообщает Автотема.
Для получения услуги необходимо авторизоваться в Кабинете водителя и выбрать услугу «Восстановление и обмен водительского удостоверения». Далее нужно:
Выбрать тип нового удостоверения: пластиковое или электронное.
Выбрать причину восстановления документа.
Загрузить электронную копию оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования о признании потерпевшим в рамках уголовного производства.
Подтвердить правильность данных и дать согласие на обработку персональных данных.
Поставить личную электронную подпись.
Выбрать сервисный центр МВД для получения готового удостоверения.
После оформления заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. Срок изготовления удостоверения составляет до трех рабочих дней. Следить за статусом заявки можно в меню «Мои услуги».
Готовое удостоверение выдается бесплатно в выбранном сервисном центре МВД при условии подтверждения личности соответствующим документом.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут обменять свое водительское удостоверениена иностранное без экзаменов благодаря международным соглашениям о взаимном признании документов.