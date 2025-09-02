ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Обменять водительское удостоверение можно бесплатно: кто имеет право

Пострадавшие от обстрелов могут заказать новое водительское удостоверение через интернет.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Водитель

Водитель / © thedigital.gov.ua

Украинцы, пострадавшие в результате обстрелов, имеют возможность бесплатно восстановить водительские документы через интернет. Речь идет о восстановлении водительского удостоверения, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Автотема.

Для получения услуги необходимо авторизоваться в Кабинете водителя и выбрать услугу «Восстановление и обмен водительского удостоверения». Далее нужно:

  • Выбрать тип нового удостоверения: пластиковое или электронное.

  • Выбрать причину восстановления документа.

  • Загрузить электронную копию оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования о признании потерпевшим в рамках уголовного производства.

  • Подтвердить правильность данных и дать согласие на обработку персональных данных.

  • Поставить личную электронную подпись.

  • Выбрать сервисный центр МВД для получения готового удостоверения.

  • После оформления заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. Срок изготовления удостоверения составляет до трех рабочих дней. Следить за статусом заявки можно в меню «Мои услуги».

Готовое удостоверение выдается бесплатно в выбранном сервисном центре МВД при условии подтверждения личности соответствующим документом.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут обменять свое водительское удостоверениена иностранное без экзаменов благодаря международным соглашениям о взаимном признании документов.

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie