Обменять водительское удостоверение можно бесплатно: кто имеет право

Украинцы, пострадавшие в результате обстрелов, имеют возможность бесплатно восстановить водительские документы через интернет. Речь идет о восстановлении водительского удостоверения, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Автотема.

Для получения услуги необходимо авторизоваться в Кабинете водителя и выбрать услугу «Восстановление и обмен водительского удостоверения». Далее нужно:

Выбрать тип нового удостоверения: пластиковое или электронное.

Выбрать причину восстановления документа.

Загрузить электронную копию оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования о признании потерпевшим в рамках уголовного производства.

Подтвердить правильность данных и дать согласие на обработку персональных данных.

Поставить личную электронную подпись.

Выбрать сервисный центр МВД для получения готового удостоверения.

После оформления заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. Срок изготовления удостоверения составляет до трех рабочих дней. Следить за статусом заявки можно в меню «Мои услуги».

Готовое удостоверение выдается бесплатно в выбранном сервисном центре МВД при условии подтверждения личности соответствующим документом.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут обменять свое водительское удостоверениена иностранное без экзаменов благодаря международным соглашениям о взаимном признании документов.