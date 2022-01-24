Обморозил ноги: в Одесской области нашли подростка, пропавшего более недели назад

Обморозил ноги: в Одесской области нашли подростка, пропавшего более недели назад

Очередное "путешествие" завершилось для парня неудачно.

В Одесской области нашли парня, сбежавшего из дома почти неделю назад. У него обнаружили обморожение ног II степени.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Жители одного из районов сообщили в полицию, что обнаружили возле лимана незнакомого босого парня. В настоящее время он находится в областной больнице вместе с родителями. Его жизни ничего не угрожает.

В полиции также отметили, что 17-летний Кирилл неоднократно убегал из дома.

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Напомним, в Одессе полицейские нашли сбежавшего после ссоры с родителями подростка, который не вернулся домой.

Также сообщалось, что 12 января полиция Закарпатья раскрыла убийство 37-летней ужгородки Габриэлы Яцкович, пропавшей без вести две недели назад.

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